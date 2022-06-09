О нас

Посол Индии вызван в МИД Азербайджана

Посол Индии вызван в МИД Азербайджана Посол Индии в нашей стране Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в Министерство иностранных дел.
Внешняя политика
9 июня 2022 г. 12:41
Посол Индии вызван в МИД Азербайджана

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в Министерство иностранных дел (МИД).

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было заявлено, что использование представителями правящей индийской партии оскорбительных высказываний против ислама и в отношении пророка Мухаммеда недопустимо.

Было отмечено, что исламофобская позиция некоторых официальных лиц Индии затрагивает чувства мусульман всего мира. До сведения посла Индии было доведено, что Азербайджан осуждает такое поведение.

Было отмечено, что подобные случаи наносят ущерб мирному сосуществованию людей разных вероисповеданий. Заявлено, что от правительства Индии ожидается принятие жестких мер в отношении этих лиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry summons Indian ambassador
Версия на азербайджанском языке Hindistan səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb

Самое читаемое

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
В России выявили свыше 3 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
5 июня 2022 г. 12:11
Группа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
ФотоГруппа ветеранов побывала в Министерстве труда и социальной защиты
6 июня 2022 г. 14:31
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
Казахстанская компания будет экспортировать свою продукцию в Азербайджан
7 июня 2022 г. 13:16
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка
8 июня 2022 г. 12:11
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
Кукольные театры Азербайджана и Грузии договорились о сотрудничестве
8 июня 2022 г. 15:44
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана
8 июня 2022 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi