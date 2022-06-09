Посол Индии вызван в МИД Азербайджана

Посол Индии в нашей стране Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в Министерство иностранных дел.

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна был вызван в Министерство иностранных дел (МИД).

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече было заявлено, что использование представителями правящей индийской партии оскорбительных высказываний против ислама и в отношении пророка Мухаммеда недопустимо.

Было отмечено, что исламофобская позиция некоторых официальных лиц Индии затрагивает чувства мусульман всего мира. До сведения посла Индии было доведено, что Азербайджан осуждает такое поведение.

Было отмечено, что подобные случаи наносят ущерб мирному сосуществованию людей разных вероисповеданий. Заявлено, что от правительства Индии ожидается принятие жестких мер в отношении этих лиц.