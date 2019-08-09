В Индии 17 человек стали жертвами муссонных ливней

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По меньшей мере 17 человек погибли, 22 тысячи были эвакуированы в южном индийском штате Керала, который уже более месяца находится во власти мощных муссонных ливней, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По всей территории штата были открыты 315 лагерей временного проживания, куда сейчас доставляют жителей наиболее пострадавших районов. Как утверждают спасатели, на сегодняшний день наводнениями охвачены большая часть округов Кералы. В четырех из них, где осадки полностью затопили ряд селений, отрезав их от остального мира, объявлен красный (максимальный) уровень опасности.

Местные власти обратились к военным за помощью в эвакуации жителей пострадавших регионов. Большинство учебных заведений здесь по состоянию на утро остаются закрытыми. Крупнейшая воздушная гавань штата – аэропорт города Кочина – также была вынуждена приостановить прием и отправку рейсов из-за сложных погодных условий.