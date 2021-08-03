В Индии 14 человек погибли из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

По меньшей мере 14 человек погибли и почти 250 тыс. находятся во временных пунктах размещения в восточном индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений, вызванных дождями и сбросом воды из переполненных водохранилищ.

По меньшей мере 14 человек погибли и почти 250 тыс. находятся во временных пунктах размещения в восточном индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений, вызванных дождями и сбросом воды из переполненных водохранилищ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник информационное агентство Press Trust of India.

Затопления населенных пунктов отмечены в округах Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур, Хаора, Хугли и Южные 24 парганы. Власти направили в пункты размещения беженцев брезент для палаток, питьевую воду, 1 тыс. тонн риса, теплую одежду. К спасательным операциям присоединились подразделения сухопутных сил и вертолеты ВВС. В основном спасатели задействованы в округе Хугли, где разгул стихии достиг наибольших масштабов.