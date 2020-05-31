В США один человек погиб во время беспорядков, есть раненые

Один человек погиб и по меньшей мере двое были ранены в американском городе Индианаполис, штат Индиана, при стрельбе во время беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает местная газета Indy Star.

По информации полиции Индианаполиса, сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего, однако они уверены, что стреляли не полицейские. Городская полиция пока не предоставила информации о личностях пострадавших и погибшего.

По данным полиции, в ходе беспорядков протестующие нападали на полицейских, разбивали окна административных зданий, а также позже начали стрельбу.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.