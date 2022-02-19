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В Хорватии в квартирах вице-премьера и министра строительства проходят обыски

В Хорватии в квартирах вице-премьера и министра строительства проходят обыски Хорватская полиция по указанию национального управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью сегодня проводит обыски в квартирах вице-премьера правительства страны Бориса Милошевича и министра территориального планирования, строительства
Другие страны
19 февраля 2022 г. 16:00
В Хорватии в квартирах вице-премьера и министра строительства проходят обыски

Хорватская полиция по указанию национального управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью сегодня проводит обыски в квартирах вице-премьера правительства страны Бориса Милошевича и министра территориального планирования, строительства и государственного имущества Дарко Хорвата, а также их подчиненных, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным государственного информационного агентства HINA, ссылающегося на неназванные источники, высокопоставленные чиновники могут подозреваться в нарушениях при выделении финансовых средств в рамках программы развития предпринимательства и ремесел в регионах, населенных национальными меньшинствами.

Также отмечается, что, помимо Милошевича и Хорвата, в списке правоохранительных органов значатся государственный секретарь министерства регионального развития и фондов ЕС Велимир Жунац, руководитель управления вспомогательных областей Катица Мишкович, помощница Хорвата Ана Мандац и ряд других лиц.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada Baş nazir müavini və tikinti nazirinin mənzillərində axtarışlar aparılır

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