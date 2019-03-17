В ходе протестов "жёлтых жилетов" в Париже пострадали 60 человек

В ходе акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже в субботу, 16 марта, пострадали 17 полицейских, один пожарный и 42 манифестанта.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, один из участников демонстрации был ранен в глаз из "флэш-бола" - нелетального крупнокалиберного оружия, которое применяется полицейскими некоторых стран против скоплений агрессивных людей.

Также сообщается о 192 задержанных.

Напомним, что около 32 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "жёлтых жилетов" в различных французских городах в субботу, 16 марта.