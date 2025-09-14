В ходе протестов в Лондоне пострадали 26 полицейских

В ходе митинга в Лондоне 26 полицейских получили ранения.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.

Согласно информации, четверо из пострадавших получили серьезные травмы.

"Мы выявляем тех, кто был причастен к беспорядкам, и они могут ожидать решительных действий полиции в ближайшие дни и недели", - подчеркнули правоохранители. Число задержанных возросло до 25, ранее сообщалось о девяти случаях.

Reuters отмечает, что полицейских пинали, били кулаками, а также бросали в них бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Отметим, что в субботу в центре Лондона прошла демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном. По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч.