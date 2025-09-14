Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb
- 14 sentyabr, 2025
- 03:21
Londonda keçirilən mitinq zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" polis idarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, yaralananlardan dörd nəfəri ciddi travmalar alıb.
"Biz iğtişaşlarda iştirak edən şəxsləri müəyyənləşdiririk və yaxın günlərdə, həftələrdə onlara qarşı polis tərəfindən qəti tədbirlər görüləcək", – deyə hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib. Saxlanılanların sayı 25-ə yüksəlib, əvvəl bu rəqəm 9 olaraq açıqlanmışdı.
"Reuters" qeyd edir ki, polis əməkdaşlarına təpik vurulub, yumruqla hücum edilib, üzərlərinə butulka, siqnal raketi və digər əşyalar atılıb.
Qeyd edək ki, şənbə günü Londonda mühacirətə qarşı çıxışı ilə tanınan sağçı fəal və "İngilis Müdafiə Liqası" təşkilatının qurucusu Tommi Robinsonun təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Polisin məlumatına görə, aksiya iştirakçılarının sayı 110 min nəfərə çatıb.