İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 03:21
    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Londonda keçirilən mitinq zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" polis idarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yaralananlardan dörd nəfəri ciddi travmalar alıb.

    "Biz iğtişaşlarda iştirak edən şəxsləri müəyyənləşdiririk və yaxın günlərdə, həftələrdə onlara qarşı polis tərəfindən qəti tədbirlər görüləcək", – deyə hüquq-mühafizə orqanlarından bildirilib. Saxlanılanların sayı 25-ə yüksəlib, əvvəl bu rəqəm 9 olaraq açıqlanmışdı.

    "Reuters" qeyd edir ki, polis əməkdaşlarına təpik vurulub, yumruqla hücum edilib, üzərlərinə butulka, siqnal raketi və digər əşyalar atılıb.

    Qeyd edək ki, şənbə günü Londonda mühacirətə qarşı çıxışı ilə tanınan sağçı fəal və "İngilis Müdafiə Liqası" təşkilatının qurucusu Tommi Robinsonun təşkilatçılığı ilə etiraz aksiyası keçirilib. Polisin məlumatına görə, aksiya iştirakçılarının sayı 110 min nəfərə çatıb.

    London etiraz polis Xəsarət
    В ходе протестов в Лондоне пострадали 26 полицейских

    Son xəbərlər

    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    03:21

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında texnologiya sahəsində saziş imzalanacaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    Niderlandda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Şəmkirdə baş verən qəza nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:57

    Lənkəranda bir sıra ərazilər elektriksiz qalıb

    Hadisə
    00:22

    Mask Böyük Britaniya parlamentinin buraxılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti