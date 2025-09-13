Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

Полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на субботних протестах правых сил.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети Х.

"На данный момент произведено девять арестов за различные правонарушения", - отмечается в публикации.

Правоохранители отметили, что ведут поиски других нарушителей, и число задержаний будет расти. В полиции добавили, что офицеры "столкнулись с насилием" со стороны демонстрантов, которые использовали в том числе сигнальные ракеты.

Отметим, что демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном, проходит в субботу в центре Лондона.

По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч.