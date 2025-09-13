Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 21:12
    Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

    Полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на субботних протестах правых сил.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правоохранительных органов в соцсети Х.

    "На данный момент произведено девять арестов за различные правонарушения", - отмечается в публикации.

    Правоохранители отметили, что ведут поиски других нарушителей, и число задержаний будет расти. В полиции добавили, что офицеры "столкнулись с насилием" со стороны демонстрантов, которые использовали в том числе сигнальные ракеты.

    Отметим, что демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном, проходит в субботу в центре Лондона.

    По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч. 

    Акция протеста в Лондоне полиция задержание мигранты
    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Последние новости

    22:12

    В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабмина

    Другие страны
    21:57

    Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАС

    Другие страны
    21:42

    СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентом

    Другие страны
    21:29

    "Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛ

    Футбол
    21:26

    За последние сутки из Газы эвакуированы десятки тысяч палестинцев

    Другие страны
    21:12

    Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

    Другие страны
    20:57

    В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

    В регионе
    20:48

    СМИ: ВВС Румынии перехватили беспилотник РФ над воздушным пространством страны

    Другие страны
    20:45

    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    В регионе
    Лента новостей