    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 20:13
    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    В Лондоне участники акции протеста Unite the Kingdom против нелегальной миграции, в которой принимают участие десятки тысяч людей, вступили в столкновение с полицией.

     Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

    В Скотленд-Ярде отметили, что беспорядки начались в центральной части Лондона, поблизости от зоны, разделяющей этот протест с шествием в поддержку мигрантов.

    "Толпа Unite the Kingdom попыталась войти в нейтральную зону на Уайтхолле, которая установлена для разделения двух протестных акций. Сотрудники полиции были атакованы летящими предметами и были вынуждены применить силу, чтобы не допустить прорыва кордонов", - говорится в сообщении.

    Отметим, что демонстрация, организованная основателем правой организации English Defence League, известным активистом и противником мигрантов Томми Робинсоном, проходит в субботу в центре Лондона.

    По данным полиции, число участников акции уже достигло 110 тысяч. К полудню они собрались южнее реки Темза, чтобы затем начать шествие к Вестминстерскому дворцу, где заседает британский парламент. 

    Собравшиеся несут флаги Великобритании, Англии, США и Израиля, скандируют лозунги против британского премьера Кира Стармера. На некоторых - кепки с лозунгом Make America Great Again, ранее популяризированным президентом США Дональдом Трампом.

    Для охраны правопорядка в Лондоне задействованы более 1,6 тыс. офицеров.

    Демонстрации начались после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одном из отелей в городе Эппинг недалеко от Лондона, был обвинен в сексуальных домогательствах к 14-летней девочке. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.

