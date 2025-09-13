İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 20:44
    Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Londonda qeyri-qanuni miqrasiyaya qarşı keçirilən "Krallığı birləşdirin" adlı aksiyada iştirak edən on minlərlə etirazçı polislə toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya mətbuatı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, iğtişaşlar Londonun mərkəzində başlayıb.

    "İzdiham iki etirazı ayırmaq üçün Uaytholda yaradılmış neytral zonaya daxil olmağa cəhd edib. Polis əməkdaşlarına müxtəlif əşyalar atılıb, buna qarşılıq olaraq onlar güc tətbiq etməyə məcbur olublar", - məlumatda bildirilir.

    Qeyd edək ki, nümayiş sağçı "İngilis Müdafiə Liqası" təşkilatının yaradıcısı, tanınmış fəal və miqrantların əleyhdarı Tommi Robinsonun təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Məlumata görə, aksiya iştirakçılarının sayı artıq 110 minə çatıb. Günortaya yaxın onlar Temza çayının cənubunda toplanıblar və daha sonra Britaniya Parlamentinin oturduğu Vestminster Sarayına doğru yürüşə başlayıblar.

    Etirazçılar Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerə qarşı şüarlar səsləndiriblər. 

    Londonda asayişi qorumaq üçün 1600-dən çox zabit yerləşdirilib.

    Nümayişlər London yaxınlığındakı Epping şəhərindəki oteldə qalan 38 yaşlı efiopiyalı qaçqının 14 yaşlı qıza cinsi təcavüzdə ittiham olunmasından sonra başlayıb. Hökumət 2029-cu ilə qədər miqrantların otellərdə yerləşdirilməsini dayandıracağına söz verib.

    London Britaniya mətbuatı Aksiya
    В Лондоне участники многотысячной акции вступили в столкновение с полицией

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti