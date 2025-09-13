İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 21:24
    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    London polisi sağçıların şənbə günü keçirilən etiraz aksiyalarında doqquz nəfərin saxlanıldığını bildirib.

    "Report" xəbər verir, bu barədə hüquq-mühafizə orqanları "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Hazırda müxtəlif cinayətlərə görə doqquz nəfər həbs edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Hüquq-mühafizə orqanları digər cinayətkarların axtarışında olduqlarını, həbslərin sayının artacağını istisna etməyib. Əlavə olunub ki, polislər məşəllərdən istifadə edən nümayişçilərin "zorakılığı ilə üzləşiblər".

    Qeyd edək ki, nümayiş sağçı "İngilis Müdafiə Liqası" təşkilatının yaradıcısı, tanınmış fəal və miqrantların əleyhdarı Tommi Robinsonun təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Məlumata görə, aksiya iştirakçılarının sayı artıq 110 minə çatıb.

    London Etiraz aksiyası
    Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti