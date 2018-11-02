В ходе конфликта в Сирии погибли 689 журналистов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В ходе вооруженного конфликта в Сирии погибли 689 представителей СМИ, в том числе восемь иностранных журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

По данным правозащитников, только от рук военных сирийского режима и сторонников Асада в Сирии погибли 543 журналиста, в том числе пять иностранных.

Жертвами ударов ВКС России стали 19 журналистов.

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США в Сирии погиб один журналист.

От рук террористов YPG (сирийское крыло PKK) в Сирии погибли четыре журналиста, боевиков ИГ - 64, в том числе три иностранных.

С начала войны в Сирии незаконно задержаны 418 журналистов, в том числе 18 иностранных.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.