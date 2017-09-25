В Харькове в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб человек

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв гранаты произошел в многоэтажном доме в Харькове, погиб один человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, взрыв произошел между седьмым и восьмым этажом на пожарной лестнице.

"Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.