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    В Харькове в многоэтажном доме прогремел взрыв, погиб человек

    Было установлено, что погибший в прошлом году вернулся из зоны АТО

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв гранаты произошел в многоэтажном доме в Харькове, погиб один человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, взрыв произошел между седьмым и восьмым этажом на пожарной лестнице.

    "Также было установлено, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

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