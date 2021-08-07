О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург

В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее.
Другие страны
7 августа 2021 г. 03:27
В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург

Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Возможный случай заражения вирусом был проверен в двух гвинейских лабораториях. Теперь власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения заражения вирусом Марбург. Кроме того, власти распорядились проверить возможное заражение вирусом у контактов человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом, где был обнаружен подозрительный случай.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами марбургского вируса считаются Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
Азербайджан разрешил въезд и выезд гражданам 20 стран - СПИСОК
2 августа 2021 г. 15:18
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
ФотоТокио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
1 августа 2021 г. 12:10
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
Средний размер заработной платы в Баку снизился на 4%
4 августа 2021 г. 16:44
Задержан депутат Эльданиз Салимов
Задержан депутат Эльданиз Салимов
3 августа 2021 г. 14:12
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
Временному поверенному в делах России в Азербайджане вручили ноту
1 августа 2021 г. 14:20
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
ФотоВ Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын
3 августа 2021 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi