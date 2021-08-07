В Гвинее выявили смертельную лихорадку Марбург

Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее.

Случай подозрения на заражение редким вирусом Марбург, вызывающим тяжело протекающее заболевание - геморрагическую лихорадку Марбурга - впервые был выявлен в Гвинее.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Возможный случай заражения вирусом был проверен в двух гвинейских лабораториях. Теперь власти решили отправить образец в Сенегал для подтверждения заражения вирусом Марбург. Кроме того, власти распорядились проверить возможное заражение вирусом у контактов человека с подозрением на заражение вирусом и усилить контроль за районом, где был обнаружен подозрительный случай.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим специального противовирусного лечения. Естественными хозяевами марбургского вируса считаются Rousettus aegypti, плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae. Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется путем передачи от человека к человеку.