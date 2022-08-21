В Гвинее назначили нового премьер-министра

Главой переходного правительства Гвинеи назначен Бернар Гуму, занимавший ранее пост министра торговли, промышленности и малых предприятий.
Как передает Report, об этом сообщил гвинейский новостной портал
С 17 июля Гуму был исполняющим обязанности премьер-министра в связи с болезнью тогдашнего главы правительства Мохамеда Беавоги. Согласно порталу, Беавоги находится с 16 июля в Риме, где проходит медицинское обследование.
Одновременно проведены перестановки в правительстве Гвинеи. Так, Роз Пола Приссемо покинула пост министра информации и связи и заняла освободившуюся должность министра торговли, промышленности и малых предприятий. Министром гидроэнергетики и углеводородов назначен Ибрахим Абе Силлу.