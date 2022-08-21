О нас

В Гвинее назначили нового премьер-министра

В Гвинее назначили нового премьер-министра Главой переходного правительства Гвинеи назначен Бернар Гуму, занимавший ранее пост министра торговли, промышленности и малых предприятий.
Другие страны
21 августа 2022 г. 15:53
В Гвинее назначили нового премьер-министра

Главой переходного правительства Гвинеи назначен Бернар Гуму, занимавший ранее пост министра торговли, промышленности и малых предприятий.

Как передает Report, об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineenews со ссылкой на указ за подписью президента на переходный период Гвинеи полковника Мамади Думбуя.

С 17 июля Гуму был исполняющим обязанности премьер-министра в связи с болезнью тогдашнего главы правительства Мохамеда Беавоги. Согласно порталу, Беавоги находится с 16 июля в Риме, где проходит медицинское обследование.

Одновременно проведены перестановки в правительстве Гвинеи. Так, Роз Пола Приссемо покинула пост министра информации и связи и заняла освободившуюся должность министра торговли, промышленности и малых предприятий. Министром гидроэнергетики и углеводородов назначен Ибрахим Абе Силлу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26
Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26
21 августа 2022 г. 15:35
Премьер-министр Японии заразился коронавирусом
Премьер-министр Японии заразился коронавирусом
21 августа 2022 г. 14:46
В Индии из-за наводнений и оползней погибли не менее 50 человек
В Индии из-за наводнений и оползней погибли не менее 50 человек
21 августа 2022 г. 13:24
В Сирии спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста
ФотоВ Сирии спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста
21 августа 2022 г. 12:40
В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта
В Италии спасли несовершеннолетнего азербайджанского мигранта
21 августа 2022 г. 12:19
Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования Эрдогану
Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:32
В иракском Киркуке уничтожены 6 членов террористической организации
ФотоВ иракском Киркуке уничтожены 6 членов террористической организации
21 августа 2022 г. 09:28
Арабские страны осудили теракт в Могадишо
Арабские страны осудили теракт в Могадишо
21 августа 2022 г. 09:09
Конфискованную яхту российского олигарха продадут на аукционе
Конфискованную яхту российского олигарха продадут на аукционе
21 августа 2022 г. 08:54
На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян
На Кубе зафиксировали первый случай оспы обезьян
21 августа 2022 г. 08:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi