В Гвинее назначили нового премьер-министра

Главой переходного правительства Гвинеи назначен Бернар Гуму, занимавший ранее пост министра торговли, промышленности и малых предприятий.

Главой переходного правительства Гвинеи назначен Бернар Гуму, занимавший ранее пост министра торговли, промышленности и малых предприятий.

Как передает Report, об этом сообщил гвинейский новостной портал Guineenews со ссылкой на указ за подписью президента на переходный период Гвинеи полковника Мамади Думбуя.

С 17 июля Гуму был исполняющим обязанности премьер-министра в связи с болезнью тогдашнего главы правительства Мохамеда Беавоги. Согласно порталу, Беавоги находится с 16 июля в Риме, где проходит медицинское обследование.

Одновременно проведены перестановки в правительстве Гвинеи. Так, Роз Пола Приссемо покинула пост министра информации и связи и заняла освободившуюся должность министра торговли, промышленности и малых предприятий. Министром гидроэнергетики и углеводородов назначен Ибрахим Абе Силлу.