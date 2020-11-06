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В Гватемале оползень накрыл 15 жилых домов

В Гватемале оползень накрыл 15 жилых домов Оползень, вызванный принесенными штормом "Эта" дождями, накрыл, по предварительным данным, 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас в Гватемале.
Другие страны
6 ноября 2020 г. 02:56
В Гватемале оползень накрыл 15 жилых домов

Оползень, вызванный принесенными штормом "Эта" дождями, накрыл, по предварительным данным, 15 жилых домов в районе Сан-Кристобаль-Верапас в департаменте Альта-Верапас в Гватемале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в своем Twitter Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

Официальные сведения о числе людей, которые могли находиться в этих зданиях, а также о пострадавших и погибших пока не поступали. По данным властей Гватемалы, вызванные штормом наводнения повредили сотни жилых домов и ряд дорог. Самый серьезный ущерб был нанесен департаментам Альта-Верапас, Исабаль, Киче и Петен. В соседнем Гондурасе жертвами удара стихии стали не менее 11 человек.

Шторм ослаб до тропической депрессии. Максимальная скорость ветра в его пределах составляет 12,5 м/с, циклон движется на запад со скоростью 4,1 м/с. Согласно прогнозам, "Эта" в пятницу вернется в Карибское море и направится к Кубе.

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