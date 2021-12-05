В Госдепе сообщили об ужесточении позиции Ирана по ядерной сделке

Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования.

Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию, отойдя от предлагавшихся им ранее компромиссов и выдвигая дополнительные требования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказал высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Подготовка (к переговорам в Вене) означала их приезд с предложениями, которые отходили ото всех компромиссов, представленных Ираном в предшествующие шесть месяцев, и сохраняли все компромиссы с нашей стороны, и ещё они просили большего", - сказал дипломат в ходе телефонного брифинга.

Он добавил, что требования Ирана выходили за рамки восстановления ядерной сделки.

Представитель госдепартамента предупредил, что продолжение переговоров и сохраняющиеся надежды на дипломатическое решение проблемы не означают, что США не имеют возможности усилить давление на Иран.