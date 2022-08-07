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В городах Израиля снова сработала воздушная тревога

В городах Израиля снова сработала воздушная тревога Сирены воздушной тревоги сработали в воскресенье вечером в районе Тель-Авива и соседнего города Лод, расположенного в непосредственной близости от крупнейшего в стране международного аэропорта Бен-Гурион.
Другие страны
7 августа 2022 г. 21:06
В городах Израиля снова сработала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги сработали в воскресенье вечером в районе Тель-Авива и соседнего города Лод, расположенного в непосредственной близости от крупнейшего в стране международного аэропорта Бен-Гурион.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что общее число ракет, выпущенных боевиками террористического движения "Исламский джихад" из сектора Газа в сторону Израиля с пятницы, приближается к 1 тыс. Армия обороны Израиля проводит в палестинском анклаве с пятницы военную операцию, направленную против "Исламского джихада".

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