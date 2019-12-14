В Гонконге задержали подростков по подозрению в убийстве на протестах

Полиция Гонконга задержала пять подростков, подозреваемых в совершении убийства пожилого уборщика на улице во время протестов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается в заявлении полиции.

Среди задержанных - трое мужчин и две девушки, все в возрасте от 15 до 18 лет. Помимо убийства, их также обвиняют в участии в беспорядках.

Инцидент произошел во время протестов 13 ноября, когда полиция получила сообщение о том, что пожилого мужчину ударили кирпичом по голове, и он потерял сознание. Пострадавшим оказался 70-летний уборщик, который вышел на обеденный перерыв, мужчина решил поснимать на телефон потасовку протестующих и местных жителей, тогда его и ранили. Мужчину удалось оперативно доставить в больницу, однако из-за полученных травм он вскоре скончался.