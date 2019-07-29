В Гонконге задержали 49 участников несанкционированных протестов

Полиция Гонконга задержала 49 человек в результате столкновений с демонстрантами, которые произошли во время несанкционированных протестов в городе/

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении местной полиции.

Акция протеста, которая прошла в воскресенье, изначально была согласована властями, однако спустя какое-то время часть демонстрантов вышла за пределы согласованного маршрута, заблокировав часть центральных улиц и создав помехи для транспорта. Около 19.00 по местному времени полиция после предупреждения применила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу, столкновения продолжились. Отмечается, что действия радикальных протестующих становятся все более и более агрессивными, они несут на улицы города все больше насилия, "они перешли от отламывания перил, бросания кирпичей и металлических прутьев к поджогам и крупным разрушениям".

В заявлении отмечается, что "радикальные протестующие напали на сотрудников полиции с вопиющим пренебрежением к последствиям, такие нападения включали в себя бросание кирпичей, стеклянных бутылок, обливание полицейских неизвестной жидкостью, стрельбу металлическими шариками из арбалета, стрельбу стрелами из лука.