Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Гонконге введут субсидии на дизель и снизят плату за тоннели

    Другие страны
    • 10 апреля, 2026
    • 07:24
    В Гонконге введут субсидии на дизель и снизят плату за тоннели

    Власти Гонконга намерены принять временные меры для поддержки транспортного сектора на фоне резкого роста цен на дизельное топливо.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрацэии специального административного района КНР.

    Отмечается, что меры предусматривают введение субсидии на дизель в размере 3 гонконгских долларов ($0,38) за литр сроком на два месяца. Общая стоимость программы оценивается в 1,8 млрд гонконгских долларов (около $230 млн).

    В настоящее время цена дизельного топлива в мегаполисе составляет от 30 до 33 гонконгских долларов ($3,83–4,2) за литр.

    Кроме того, власти планируют снизить на 50% плату за проезд через тоннели, соединяющие остров Гонконг с материковой частью региона, для коммерческого транспорта. Льготы будут распространяться на грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и такси в течение двух месяцев.

    Сообщается, что предложенные меры должны получить одобрение Законодательного совета Гонконга.

    Рост цен на топливо в регионе связан с повышением мировых цен на нефть после атак США и Израиля на Иран. В результате, по данным местных отраслевых объединений, до 70–80% рыболовецких судов Гонконга приостановили работу из-за нерентабельности выхода в море.

    Представители транспортных компаний также заявляют о серьезных трудностях и призывают власти разрешить повышение тарифов на перевозки.

    Китай Дизельное топливо Эскалация на Ближнем Востоке

