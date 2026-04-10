    Honkonqda dizel subsidiyaları tətbiq ediləcək və tunellərə ödəniş qiyməti aşağı salınacaq

    • 10 aprel, 2026
    • 08:42
    Honkonqda dizel subsidiyaları tətbiq ediləcək və tunellərə ödəniş qiyməti aşağı salınacaq

    Honkonq hökuməti dizel yanacağının qiymətinin kəskin artması fonunda nəqliyyat sektorunu dəstəkləmək üçün müvəqqəti tədbirlər görmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ÇXR-in xüsusi inzibati rayon administrasiyasının bəyanatında deyilir.

    Qeyd olunur ki, tədbirlər iki ay müddətinə hər litrə görə 3 Honqkonq dolları (0,38 ABŞ dolları) məbləğində dizel subsidiyasının tətbiq edilməsini nəzərdə tutur. Proqramın ümumi dəyəri 1,8 milyard Honqkong dolları (təxminən 230 milyon dollar) qiymətləndirilir. Hazırda meqapolisdə dizel yanacağının bir litrinin qiyməti 30-33 dollar (3,83-4,2 ABŞ dolları) arasındadır.

    Bundan əlavə, hakimiyyət Honqkonq adasını regionun materikinə birləşdirən tunellərdən ticarət nəqliyyatı üçün gediş haqqını 50 % azaltmağı planlaşdırırlar. Güzəştlər iki ay ərzində yük maşınlarına, avtobuslara, mikroavtobuslara və taksilərə şamil ediləcək. Təklif olunan tədbirlərin Honkqonqun Qanunvericilik Şurasının təsdiqini alması lazımdır.

    Bölgədəki yanacaq qiymətlərinin artması ABŞ və İsrailin İrana hücumlarından sonra dünyada neftin qiymətlərinin artması ilə əlaqədardır. Yerli sənaye birliklərinin məlumatına görə, nəticədə Honqkonqun balıqçılıq gəmilərinin 70-80 %-ə qədəri dənizə çıxmağın qeyri-rentabelliyi səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb. Nəqliyyat şirkətlərinin nümayəndələri də ciddi çətinliklər elan edir və hakimiyyəti daşınma tariflərinin artırılmasına icazə verməyə çağırırlar.

    В Гонконге введут субсидии на дизель и снизят плату за тоннели

    Son xəbərlər

    09:16

    "Arsenal" Mikel Arteta ilə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:13
    Foto

    Slovakiya ombudsmanı Bakıda miqrantların saxlanma şəraiti ilə tanış olub

    Daxili siyasət
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının XXVII turu bu gün başlayır

    Futbol
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)

    Maliyyə
    08:57

    ADB: Neftin bir barelinin qiyməti ən pis ssenaridə 155 dollara qədər arta bilər

    Energetika
    08:42

    Honkonqda dizel subsidiyaları tətbiq ediləcək və tunellərə ödəniş qiyməti aşağı salınacaq

    Digər ölkələr
    08:20
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:58

    Avstraliya kəşfiyyat təyyarəsinin məlumatlarını ABŞ-yə yalnız müdafiə üçün verdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti