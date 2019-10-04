В Гонконге проходят акции протеста на фоне запрета на ношение масок

Многотысячные протесты проходят в разных районах Гонконга сегодня на фоне объявления о решении властей ввести запрет на ношение масок и других покрывающих лицо предметов во время демонстраций, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступит в силу к этой полуночи по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Ряд активистов уже выступили с заявлением о намерении добиться судебного пересмотра соответствующего решения Исполнительного совета.

К.Лэм выразила надежду, что запрет окажет сдерживающий эффект на молодёжь, а работа правоохранительных органов станет эффективнее. По ее словам, закон предусматривает ряд исключений, в том числе, когда закрывать лицо необходимо по религиозным или медицинским причинам.

Новый закон предусматривает запрет на использование любых предметов, закрывающих лицо и препятствующих идентификации личности, и в то же время наделяет сотрудников правоохранительных органов полномочиями потребовать от находящихся в публичных местах людях снять с лица с маску.

По словам главы администрации, за последние 4 месяца в городе прошли около 400 протестов, в которых пострадали более 1,1 тысячи человек, включая 300 сотрудников полиции.