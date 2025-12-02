В Гонконге из-за пожара в жилом комплексе погибли 156 человек

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 15:36
    Число погибших при мощном пожаре в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге достигло 156 человек.

    Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

    "Во вторник было обнаружено еще пять тел, в результате чего число погибших возросло со 151 до 156. Из общего числа жертв опознаны 127 человек", - отметили в полиции.

    Власти заявили, что жителям единственного непострадавшего жилого квартала, состоящего из восьми зданий, будет разрешено вернуться в свои дома в среду и четверг, чтобы забрать свои вещи.

    Кроме того, издание сообщает о том, что страховые компании Гонконга столкнулись с финансовыми проблемами из-за пожара. Отмечается, что их прибыль резко снизилась. По данным рейтингового агентства S&P, страховщикам, возможно, придется пересмотреть стратегию ценообразования, которая привела к снижению страховых премий в условиях конкуренции.

    Пожар в жилом комплексе отразился и на рынке недвижимости. По данным Земельного кадастра, продажи новых и жилых домов, офисных помещений, магазинов, парковочных мест и промышленных объектов снизились на 1% до 7 121 с 7 190 в октябре.

    Ранее сообщалось о том, что власти создадут независимый комитет для расследования причин и обстоятельств пожара. Полиция и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) Гонконга арестовали 14 человек по делу о пожаре.

    Гонконг пожар жилой комплекс жертвы
    Honq-Konqda yanğın nəticəsində 156 nəfər həlak olub
