    Власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексе

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 07:17
    Более двух тысяч жителей сгоревшего в Гонконге жилого комплекса Wang Fuk Court получили временное жилье.

    Как передает Report, об этом сообщает администрация специального административного района Сянган (Гонконг).

    В молодежных общежитиях и лагерях, а также гостиницах были размещены 945 человек. Еще 1470 жителей переехали во временное жилье, которое было представлено Бюро по жилищному строительству или подразделениями Гонконгского жилищного общества.

    Кроме того, жители сгоревшего комплекса продолжают находиться в двух центрах временного размещения, а также у родственников и знакомых.

    Бюро здравоохранения Гонконга приняло решение, в соответствии с которым все пострадавшие, в том числе госпитализированные в государственные больницы, на протяжении процесса лечения и реабилитации полностью освобождаются от оплаты медицинских услуг.

    Гонконг временное жилье Wang Fuk Court пожар
