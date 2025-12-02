İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Honkonq hakimiyyəti yanğından zərər çəkənləri müvəqqəti mənzillə təmin edib

    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 08:12
    Honkonq hakimiyyəti yanğından zərər çəkənləri müvəqqəti mənzillə təmin edib

    Honkonqda yanmış "Wang Fuk Court" yaşayış kompleksinin 2 000-dən çox sakini müvəqqəti mənzillə təmin olunub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Honkonqun Xüsusi İnzibati Bölgəsinin administrasiyası məlumat verib.

    Qeyd edilir ki, 945 nəfər gənclər yataqxanalarında, düşərgələrdə və hotellərdə yerləşdirilib. Daha 1470 sakin Mənzil Bürosu və ya Honkonq Mənzil Cəmiyyətinin filialları tərəfindən təmin edilən müvəqqəti mənzillərə köçürülüb.

    Bundan əlavə, yanmış kompleksin sakinləri iki müvəqqəti yaşayış mərkəzində, eləcə də qohumları və dostlarının evlərində qalmağa davam edirlər.

    Honkonqun Səhiyyə Bürosu dövlət xəstəxanalarına yerləşdirilənlər də daxil olmaqla, bütün zərərçəkənlərin müalicə və reabilitasiya müddətində tibbi xərclərdən tamamilə azad ediləcəyinə qərar verib.

    Honkonq yanğın mənzil
    Власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексе

    Son xəbərlər

    09:12

    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb

    Digər
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.12.2025)

    Maliyyə
    09:06

    Vergi ödəyiciləri idxal ediləcək mallar barədə məlumat formasını elektron qaydada təqdim edəcək

    Biznes
    09:03

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" "Şahdağ Qusar"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:47
    Foto

    Naxçıvan DYP hava şəraiti ilə əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib

    Hadisə
    08:46

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.12.2025)

    Maliyyə
    08:39

    Ağ Ev: ABŞ təhlükəli sayılan qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib

    Digər ölkələr
    08:18
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:12

    Honkonq hakimiyyəti yanğından zərər çəkənləri müvəqqəti mənzillə təmin edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti