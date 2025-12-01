Полиция Гонконга арестовала 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе

Полиция и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) Гонконга арестовали 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По.

Как передает Report, об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на сообщил главу ICAC Дэнни Ву Ин-мин.

Среди арестованных - генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.

По данным предварительного расследования, некоторые подозреваемые купили 2 300 рулонов защитной сетки, которая не соответствовала нормам пожарной безопасности. Ее стоимость почти в 2 раза меньше огнестойкой.

"Ее использовали для обмотки основания строительных лесов, намереваясь выдать некондиционную сетку за огнестойкую", - заявил он.

Отметим, что спасатели, осматривавшие разрушенные огнем здания, сегодня обнаружили еще пять тел погибших. Таким образом, общее число жертв составило 151 человек.