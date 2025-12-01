Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 16:31
    Полиция Гонконга арестовала 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе

    Полиция и Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) Гонконга арестовали 14 человек по делу о пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По.

    Как передает Report, об этом пишет китайская газета South China Morning Post со ссылкой на сообщил главу ICAC Дэнни Ву Ин-мин.

    Среди арестованных - генеральный подрядчик, инженер-консультант и субподрядчик компании, устанавливавшей строительные леса.

    По данным предварительного расследования, некоторые подозреваемые купили 2 300 рулонов защитной сетки, которая не соответствовала нормам пожарной безопасности. Ее стоимость почти в 2 раза меньше огнестойкой.

    "Ее использовали для обмотки основания строительных лесов, намереваясь выдать некондиционную сетку за огнестойкую", - заявил он.

    Отметим, что спасатели, осматривавшие разрушенные огнем здания, сегодня обнаружили еще пять тел погибших. Таким образом, общее число жертв составило 151 человек.

    Гонконг задержанные пожар жилой комплекс
    Substandard netting found to have been used on Hong Kong blaze buildings; death toll at 151
    Elvis

