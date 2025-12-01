Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 13:45
    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек

    Число погибших при мощном пожаре в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге достигло 151 человека.

    Как передает Report, об этом пишет газета South China Morning Post.

    Сообщается, что спасатели, осматривавшие разрушенные огнем здания, сегодня обнаружили еще пять тел погибших.

    Ранее сообщалось о том, что в восьми блоках жилого комплекса с июля 2024 года проводились ремонтные работы, здания были покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти заявляют, что легковоспламеняющийся материал из пенополистирола, используемый при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня. По делу о пожаре задержаны 11 человек.

    Гонконг пожар жилой комплекс
    Honq-Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 150 nəfəri ötüb
    Лента новостей