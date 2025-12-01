Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 13:45
Число погибших при мощном пожаре в жилом комплексе в районе Тай По в Гонконге достигло 151 человека.
Как передает Report, об этом пишет газета South China Morning Post.
Сообщается, что спасатели, осматривавшие разрушенные огнем здания, сегодня обнаружили еще пять тел погибших.
Ранее сообщалось о том, что в восьми блоках жилого комплекса с июля 2024 года проводились ремонтные работы, здания были покрыты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти заявляют, что легковоспламеняющийся материал из пенополистирола, используемый при ремонтных работах, стал причиной быстрого распространения огня. По делу о пожаре задержаны 11 человек.
Последние новости
13:49
Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорахДругие страны
13:45
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человекДругие страны
13:44
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфереФинансы
13:43
В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениямиЗдоровье
13:40
Зеленский совершит первый официальный визит в ИрландиюДругие страны
13:38
Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетомНаука и образование
13:37
Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 годаВнешняя политика
13:34
Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дняДругие страны
13:32