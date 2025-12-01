Honq-Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 150 nəfəri ötüb
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 13:52
Honq Konqun Tay Po rayonunda yerləşən yaşayış kompleksində güclü yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 151 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" qəzeti yazır.
Bildirilir ki, yanğın nəticəsində dağılmış binaları yoxlayan xilasedicilər bu gün daha beş nəfərin meyitini aşkar ediblər.
Xəbər verildiyi kimi, yaşayış kompleksinin səkkiz blokunda 2024-cü ilin iyul ayından bəri təmir işləri aparılırdı. Hakimiyyət orqanları bildirir ki, təmir işlərində istifadə olunan tezalışan material yanğının sürətlə yayılmasına səbəb olub. Yanğın hadisəsi ilə əlaqədar 11 nəfər saxlanılıb.
