Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 15:27
    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    В Гонконге число задержанных по делу о пожаре в многоэтажном жилом комплексе достигло 11.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Согласно информации, власти задержали 11 подозреваемых в рамках расследования крупнейшего пожара в городе почти за 80 лет. Следствие рассматривает версии о возможной коррупционной составляющей, а также использовании небезопасных строительных материалов при ремонтных работах в ЖК Wang Fuk Court.

    Ранее были арестованы двое директоров консалтинговой компании Will Power Architects Company, которые курировали работы в комплексе, где произошел пожар. Затем арестовали еще шесть человек, в том числе двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов.

    Сотрудники комиссии также провели обыски в 13 офисах, в том числе у консалтинговой компании и субподрядчика, изъяв техническую документацию и банковские выписки.

    По последним данным число погибших в результате масштабного возгорания в жилом высотном здании достигло 128 человек. При этом число жертв, вероятно, будет расти - спустя несколько дней после трагедии около 150 человек все еще считаются пропавшими без вести.

    Гонконг пожар задержания жилой комплекс подозреваемые
    Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb
    11 detained in Hong Kong over investigation of residential complex fire
    Elvis

    Последние новости

    16:07

    Банковские вклады населения Азербайджана увеличились на 12,3%

    Финансы
    16:04

    Масим Мамедов: Ведутся работы развитию по киноиндустрии в Лачыне

    Kультурная политика
    15:58

    Широкая денежная масса в Азербайджане в октябре сократилась на 1%

    Финансы
    15:56

    В Таджикистане вводят новые ограничения на подачу электроэнергии

    В регионе
    15:47

    В доме члена Президиума ПНФА проведен обыск

    Происшествия
    15:44

    Генштаб: ВСУ атаковали авиаремонтный завод РФ

    Другие страны
    15:36

    Индонезия: число погибших в результате наводнений возросло до 303 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:34

    Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

    Индивидуальные
    15:27

    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

    Другие страны
    Лента новостей