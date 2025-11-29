Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11

В Гонконге число задержанных по делу о пожаре в многоэтажном жилом комплексе достигло 11.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, власти задержали 11 подозреваемых в рамках расследования крупнейшего пожара в городе почти за 80 лет. Следствие рассматривает версии о возможной коррупционной составляющей, а также использовании небезопасных строительных материалов при ремонтных работах в ЖК Wang Fuk Court.

Ранее были арестованы двое директоров консалтинговой компании Will Power Architects Company, которые курировали работы в комплексе, где произошел пожар. Затем арестовали еще шесть человек, в том числе двух владельцев субподрядной компании, занимавшейся установкой строительных лесов.

Сотрудники комиссии также провели обыски в 13 офисах, в том числе у консалтинговой компании и субподрядчика, изъяв техническую документацию и банковские выписки.

По последним данным число погибших в результате масштабного возгорания в жилом высотном здании достигло 128 человек. При этом число жертв, вероятно, будет расти - спустя несколько дней после трагедии около 150 человек все еще считаются пропавшими без вести.