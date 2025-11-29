İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 15:39
    Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb

    Honq Konqda çoxmərtəbəli yaşayış kompleksindəki yanğın işi üzrə saxlanılanların sayı 11-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" bildirir.

    Məlumata görə, şəhərdə demək olar ki, 80 il ərzində baş vermis ən böyük yanğının araşdırılması çərçivəsində 11 şübhəli şəxs saxlanılıb. İstintaq mümkün korrupsiya komponentini, həmçinin Wang Fuk Court yaşayış kompleksində təmir işlərində təhlükəli olmayan tikinti materiallarından istifadə versiyalarını nəzərdən keçirir.

    Honk Konq yanğın
    Число задержанных в Гонконге по делу о пожаре в жилом комплексе достигло 11
    11 detained in Hong Kong over investigation of residential complex fire

    Son xəbərlər

    15:49

    Hilmi Demir: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Dövlət Başçıları Məşvərət Görüşünə üzv qəbul edilməsi tarixi hadisədir

    Xarici siyasət
    15:46

    Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:45

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 303 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:44

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunda özəl bankların payı 70 %-ə çatıb

    Maliyyə
    15:41

    AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıb

    Hadisə
    15:39

    Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    15:36

    Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edib

    Digər ölkələr
    15:28

    II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddəti uzadılıb

    Region
    15:27

    Məsim Məmmədov: Laçın kino sahəsində Qarabağın mədəni irsini təbliğ edən ilk məkanlardan biridir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti