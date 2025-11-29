Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıb
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 15:39
Honq Konqda çoxmərtəbəli yaşayış kompleksindəki yanğın işi üzrə saxlanılanların sayı 11-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" bildirir.
Məlumata görə, şəhərdə demək olar ki, 80 il ərzində baş vermis ən böyük yanğının araşdırılması çərçivəsində 11 şübhəli şəxs saxlanılıb. İstintaq mümkün korrupsiya komponentini, həmçinin Wang Fuk Court yaşayış kompleksində təmir işlərində təhlükəli olmayan tikinti materiallarından istifadə versiyalarını nəzərdən keçirir.
Son xəbərlər
15:49
Hilmi Demir: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya Dövlət Başçıları Məşvərət Görüşünə üzv qəbul edilməsi tarixi hadisədirXarici siyasət
15:46
Nazir müavini: Azərbaycan artıq xarici prodüserlər üçün cəlbedici kinolokasiyaya çevrilibMədəniyyət siyasəti
15:45
İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 303 nəfərə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:44
Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunda özəl bankların payı 70 %-ə çatıbMaliyyə
15:41
AXCP Rəyasət Heyətinin üzvünün evində axtarış aparılıbHadisə
15:39
Honq-Konqda yanğınla bağlı saxlanılanların sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
15:36
Zelenski ABŞ-də aparılacaq danışıqlar üçün vəzifələri müəyyən edibDigər ölkələr
15:28
II Qareginin qardaşı və onun oğlunun həbs müddəti uzadılıbRegion
15:27