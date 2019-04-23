​В Германии женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка пришла в сознание после 27 лет пребывания в коме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал The National.

В 1991 году жительница Объединенных Арабских Эмиратов Мунира Абдулла вместе со своим четырехлетним сыном и зятем попала в автокатастрофу. Их машина столкнулась со школьным автобусом. Мать спасла мальчика, заслонив его собой, однако получила серьезную черепно-мозговую травму.

Муниру доставили в местный госпиталь, после чего перевезли в больницу в Лондоне. Женщина находилась в вегетативном состоянии, показывая лишь минимальные признаки сознания. Через какое-то время ее вновь доставили в ОАЭ. Пациентка прошла курс физиотерапии, чтобы поддержать тонус мышц, однако ее состояние не улучшалось.

"Я никогда не опускал руки, потому что у меня всегда было чувство, что однажды она придет в сознание", - поделился с журналистами сын Муниры Омар Вебер.

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид узнал об истории Муниры и оплатил ее лечение в одной из немецких клиник.

В июне 2018 года женщина неожиданно для врачей начала приходить в сознание и издавать некоторые звуки. По словам Омара, это произошло, кода он с кем-то спорил у ее кровати. Спустя три дня Мунира впервые за 27 лет произнесла имя своего сына. Через некоторое время она стала говорить и даже читать молитвы.