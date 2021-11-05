В Германии зафиксировали новый рекорд по числу заразившихся от COVID-19

Около 40 тыс. жителей Германии умерли в 2020 году от последствий коронавирусной инфекции.

Около 40 тыс. жителей Германии умерли в 2020 году от последствий коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По его информации, в прошлом году заболевание, вызываемое коронавирусом, стало причиной смерти 39 758 человек в Германии.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 33 949, что стало самым высоким показателем за время пандемии. С ее начала инфекцию выявили у 4 672 368 жителей ФРГ. Общее число летальных исходов увеличилось за сутки на 165 и достигло 96 192. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5.