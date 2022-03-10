В Германии возник дефицит масла и муки

Война между Россией и Украиной стала причиной нехватки продовольствия в Германии.

Война между Россией и Украиной стала причиной нехватки продовольствия в Германии.

По данным европейского бюро Report, из-за прекращения импорта продовольственных товаров из России на рынках наблюдается рост цен (на 25-50 процентов) на многие виды продуктов питания.

В супермаркетах возник дефицит подсолнечного масла и муки. Некоторые магазины устанавливают лимит на эти продукты - по две штуки на покупателя.

Поскольку товары из России запрещены в таких странах, как Германия, большинство магазинов, продающих в основном импортируемые из РФ продукты питания, находятся под угрозой закрытия.