В Германии развернули израильскую систему ПВО Arrow 3

Elvis
    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 20:08
    Израиль в среду завершил передачу системы противоракетной обороны Arrow 3 Германии, ставшей первой в мире страной, получившей военное оборудование такого класса.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, с приобретением комплекса военно-воздушные силы Германии впервые смогут обнаруживать и перехватывать приближающиеся баллистические ракеты на экзосферных высотах - фактически за пределами атмосферы на расстоянии 100 км, что значительно усиливает оборонный потенциал страны.

    Контракт между правительствами двух стран, подписанный чуть более двух лет назад, представляет собой крупнейшую в истории Израиля оборонную экспортную сделку. Стоимость соглашения оценивалась более чем в 3,6 миллиарда евро (4,2 миллиарда долларов), включая пусковые установки, боеприпасы и радары, сообщило тогда министерство обороны Германии.

    "С этой уникальной способностью мы укрепляем нашу роль в центре Европы и усиливаем европейскую опору НАТО", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Arrow 3 стал одним из ключевых оборонных проектов Германии после российского вторжения в Украину в 2022 году, что побудило правительства по всей Европе к переоценке оборонных возможностей.

    Система Arrow 3, произведенная совместно Израилем и США, будет развернута на авиабазе Хольцдорф, расположенной примерно в 120 километрах (75 милях) к югу от Берлина, а также на других объектах на северо-западе и юге страны.

    Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib
    Elvis

    Лента новостей