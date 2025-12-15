Баку и Астана работают над улучшением экономических параметров транзита нефти по БТД

Казахстан рассматривает все существующие маршруты экспорта нефти, однако ключевым фактором при выборе направлений остается их экономическая рентабельность.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на брифинге, посвященном итогам 2025 года, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в общей структуре экспорта казахстанской нефти экономическая эффективность маршрута Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не вызывает сомнений. Вторым по значимости направлением министр назвал китайский маршрут, который также демонстрирует устойчивые экономические показатели.

Говоря о маршруте Баку–Тбилиси–Джейхан, Ерлан Аккенженов отметил, что в настоящее время ведется работа по улучшению его экономических параметров (для транзита казахстанской нефти - прим. ред.) совместно с компанией SOCAR. При этом он подчеркнул, что железнодороный маршрут Баку–Тбилиси–Карс с точки зрения экономики, по его оценке, будет уступать Баку–Тбилиси–Джейхан.

Вместе с тем министр заявил, что Казахстан не исключает использование дополнительных направлений. "В случае необходимости мы будем корректировать и Баку–Тбилиси–Карс, и Баку–Супса, а также другие существующие маршруты", - отметил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что работа по всем доступным направлениям транспортировки казахстанской нефти продолжается с учетом экономической целесообразности и текущей ситуации на рынке.