    Азербайджан приступил к созданию крупнейшей в регионе системы хранения энергии

    Энергетика
    • 15 декабря, 2025
    • 10:48
    В Азербайджане начаты работы по установке Систем батарейного хранения энергии (BESS), которые реализует компания "Азерэнержи" для обеспечения динамичного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", эти энергетические объекты, являющиеся крупнейшими по мощности и емкости во всем пространстве СНГ, устанавливаются на территориях подстанций "Абшерон" мощностью 500 кВ вблизи Баку, а также "Агдаш" мощностью 220 кВ, расположенной в центральной части страны.

    Первая партия систем хранения энергии для центров общей мощностью 250 мегаватт и энергоемкостью 500 мегаватт-часов уже доставлена в страну.

    Оборудование, собранное по специальному заказу на заводе Great Power в Китае, после погрузки на суда проделало путь через Тихий океан, Индийский океан, Мертвое море, Суэцкий канал, Средиземное и Эгейское моря до порта Гемлик в Турции, а оттуда наземным транспортом через Турцию и Грузию было доставлено в Азербайджан.

    Системы хранения батарей, каждая весом 36 тонн, были установлены в соответствии со специальными требованиями. В настоящее время 15% систем хранения уже доставлены в страну, остальные 85% будут доставлены и установлены до апреля.

