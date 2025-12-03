Almaniyada İsrailin "Arrow 3" raketdən müdafiə sistemi yerləşdirilib
- 03 dekabr, 2025
- 20:15
İsrail Almaniyaya "Arrow 3" raketdən müdafiə sisteminin tədarükünü başa çatdırıb və bununla da o, bu sinif hərbi avadanlıq alan dünyanın ilk ölkəsi olub.
"Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, kompleksin alınması ilə Almaniya Hərbi Hava Qüvvələri ilk dəfə olaraq yaxınlaşan ballistik raketləri ekzosfer hündürlüyündə – faktiki olaraq atmosferdən kənarda, 100 km məsafədə aşkarlaya və məhv edə biləcək. Bu isə ölkənin müdafiə potensialını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir.
İki ölkə hökumətləri arasında iki ildən bir qədər əvvəl imzalanmış müqavilə İsrail tarixində ən böyük müdafiə ixracı sövdələşməsi hesab olunur. Almaniya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, razılaşmanın dəyəri 3,6 milyard avrodan (4,2 milyard ABŞ dolları) çox qiymətləndirilib və buraya buraxılış qurğuları, sursatlar və radiolokasiya sistemləri daxildir.
"Bu unikal imkanla biz Avropanın mərkəzindəki rolumuzu möhkəmləndiririk və NATO-nun Avropa dayağını gücləndiririk", – deyə Almaniya müdafiə naziri Boris Pistorius bildirib.
"Arrow 3" Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya müdaxiləsindən sonra Almaniyanın əsas müdafiə layihələrindən birinə çevrilib və bu, Avropa hökumətlərini müdafiə imkanlarını yenidən qiymətləndirməyə vadar edib.
İsrail və ABŞ tərəfindən birgə istehsal olunan "Arrow 3" sistemi Berlinin cənubunda, təxminən 120 km məsafədə yerləşən Holtsdorf aviabazasında, həmçinin ölkənin şimal-qərb və cənubundakı digər obyektlərdə yerləşdiriləcək.