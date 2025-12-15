Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство

    Происшествия
    • 15 декабря, 2025
    • 10:52
    В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство

    Сотрудниками дорожной полиции города Гянджи задержаны водители двух автомобилей марки Chevrolet и одного автомобиля Azsamand за автохулиганство в составе свадебного кортежа.

    Как сообщили западному бюро Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении водителей Э. Хатами, Э. Мамедов и З. Гасанов составлены административные протоколы.

    Решением суда все трое водителей лишены водительских прав на год и подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток.

    Кроме того, в ходе профилактических мероприятий полиция задержала еще шестерых водителей, управлявших автомобилями под воздействием наркотических веществ. В отношении них также составлены протоколы, и дела направлены в суд для рассмотрения.

