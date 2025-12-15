В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство
Происшествия
- 15 декабря, 2025
- 10:52
Сотрудниками дорожной полиции города Гянджи задержаны водители двух автомобилей марки Chevrolet и одного автомобиля Azsamand за автохулиганство в составе свадебного кортежа.
Как сообщили западному бюро Report в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении водителей Э. Хатами, Э. Мамедов и З. Гасанов составлены административные протоколы.
Решением суда все трое водителей лишены водительских прав на год и подвергнуты административному аресту сроком на 15 суток.
Кроме того, в ходе профилактических мероприятий полиция задержала еще шестерых водителей, управлявших автомобилями под воздействием наркотических веществ. В отношении них также составлены протоколы, и дела направлены в суд для рассмотрения.
Последние новости
11:09
ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынкаФинансы
11:06
Видео
МЧС предупредило население об опасности угарного газаДругие
11:05
ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судовДругие страны
11:04
В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"Бизнес
11:01
В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартовБизнес
11:00
ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетностиФинансы
10:56
ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКАВнешняя политика
10:52
В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганствоПроисшествия
10:48
Фото
Видео