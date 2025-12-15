WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Gəncədə toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs edilib

    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:15
    Gəncədə toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs edilib

    Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı toy karvanında avtoxuliqanlıq edən iki "Chevrolet" və bir "Azsamand" markalı avtomobillərin sürücüləri -E. Hətəmi, E. Məmmədov və Z. Həsənov saxlanılıblar.

    DİN Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan "Report"un Qərb bürosuna bildirilib ki, sürücülər barəsində inzibati protokol tərtib edilib.

    Məhkəmənin qərarı ilə hər 3 sürücü bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilib və 15 sutka inzibati həbs olunub.

    Bununla yanaşı, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri profilaktik tədbirlər zamanı narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən daha 6 sürücü saxlanılıb. Tibbi müayinə zamanı sürücülərin narkotik vasitələr qəbul etdiyi sübuta yetirilib.

    Onlar barəsində inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.

    Gəncə Toy avtoxuliqanlıq

    Son xəbərlər

    10:31

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Digər
    10:29

    Azərbaycanda "2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı" təsdiqlənib

    Biznes
    10:28
    Video

    FHN dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Digər
    10:27

    Gündüz İsmayılov: Din xadimlərinin biliklərinin genişləndirilməsinə ehtiyac var

    Din
    10:24

    Biləsuvarda 72 yaşlı qadının boğularaq öldürülmə ehtimalı ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    10:22

    Bu gün Coratda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:20
    Foto
    Video

    Azərbaycanda regionun ən iri Batareya Saxlanc Sistemlərinin qurulmasına başlanılıb

    Energetika
    10:18

    "Qarabağ"ın yarımmüdafiəçisi Premyer Liqada 25-ci qolunu vurub

    Futbol
    10:15

    Gəncədə toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs edilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti