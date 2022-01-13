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В Германии разрешено ревакцинироваться с 12 лет

В Германии разрешено ревакцинироваться с 12 лет Германская вакцинационная комиссия разрешила делать бустерную прививку от коронавируса для граждан с 12 лет, раньше ревакцинироваться можно было лишь с 18 лет.
Другие страны
13 января 2022 г. 18:56
В Германии разрешено ревакцинироваться с 12 лет

Германская вакцинационная комиссия разрешила делать бустерную прививку от коронавируса для граждан с 12 лет, раньше ревакцинироваться можно было лишь с 18 лет.

Как передает Report cо ссылкой ТАСС, об этом сообщил в четверг Институт Роберта Коха.

В ФРГ две дозы вакцины получили 60,1 млн человек (72%). Бустерную прививку сделали 37 млн (45%).

В настоящее время в Германии введены ограничения из-за распространения штамма "омикрон", но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Тем, кто привит дважды, для доступа в общественные места нужно делать тест. Исключения делаются лишь для тех, кто ревакцинировался.

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