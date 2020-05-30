В Германии от коронавируса погибли почти 8,5 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 738, скончались 39 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 181 196 случаев заболевания, скончались 8 489 пациентов с COVID-19, почти 165 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 854), Северном Рейне-Вестфалии (37 910) и Баден-Вюртемберге (34 718).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.