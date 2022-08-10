О нас

В Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан на сумму 10 млрд евро

В Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан на сумму 10 млрд евро Власти Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан страны на общую сумму 10 млрд евро с целью смягчения последствий роста инфляции.
Другие страны
10 августа 2022 г. 13:10
В Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан на сумму 10 млрд евро

Власти Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан страны на общую сумму 10 млрд евро с целью смягчения последствий роста инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер.

"Мы оцениваем [запланированное снижение налогов] по последним данным, которые у нас есть, на сумму 10 млрд евро", - сказал он. По словам Линднера, "от этого получат выгоду 48 млн человек, представляющих широкие слои общества" Германии. В среднем облегчение налогового бремени для гражданина составит 192 евро.

Ранее в среду Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в июле потребительские цены в Германии выросли на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В июне инфляция в ФРГ достигла 7,6%. В мае она составила рекордные 7,9%, в третий раз подряд превысив максимальный показатель. Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой в 1973-1974 годы, когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
Джейхун Байрамов: Хочет того Армения или нет, сообщение с Нахчываном будет налажено
9 августа 2022 г. 17:36
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi