В Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан на сумму 10 млрд евро

Власти Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан страны на общую сумму 10 млрд евро с целью смягчения последствий роста инфляции.

Власти Германии намерены снизить налоговое бремя для граждан страны на общую сумму 10 млрд евро с целью смягчения последствий роста инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр финансов Кристиан Линднер.

"Мы оцениваем [запланированное снижение налогов] по последним данным, которые у нас есть, на сумму 10 млрд евро", - сказал он. По словам Линднера, "от этого получат выгоду 48 млн человек, представляющих широкие слои общества" Германии. В среднем облегчение налогового бремени для гражданина составит 192 евро.

Ранее в среду Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в июле потребительские цены в Германии выросли на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В июне инфляция в ФРГ достигла 7,6%. В мае она составила рекордные 7,9%, в третий раз подряд превысив максимальный показатель. Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой в 1973-1974 годы, когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса.