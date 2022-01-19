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В Германии число зараженных COVID-19 достигло нового максимума с начала пандемии

В Германии число зараженных COVID-19 достигло нового максимума с начала пандемии Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 112 323, что стало новым максимумом за все время пандемии.
Другие страны
19 января 2022 г. 09:14
В Германии число зараженных COVID-19 достигло нового максимума с начала пандемии

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 112 323, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 14 января, когда за сутки выявили 92 223 случая заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 8 186 850 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 239 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 116 081. Выздоровели 7 098 400 человек.

В январе "омикрон"-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

Власти страны всеми силами стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.

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Версия на английском языке Germany sees new record number of infections

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