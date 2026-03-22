    В Германии число магазинов впервые упадет ниже 300 тыс.

    В Германии число магазинов впервые упадет ниже 300 тыс.

    Количество магазинов розничной торговли в Германии в 2026 году впервые после объединения страны сократится ниже отметки 300 тыс.

    Как передает Report, об этом сообщила Германская ассоциация розничной торговли (HDE).

    Согласно прогнозу, в 2026 году закроются еще около 4,9 тыс. торговых точек, и их общее число составит примерно 296,6 тыс.

    Для сравнения, в 2015 году в стране насчитывалось около 372 тыс. магазинов. На ситуацию повлияли пандемия коронавируса и рост онлайн-торговли.

    Глава HDE Александер фон Преен отметил, что в центрах многих городов уже наблюдается большое количество пустующих помещений.

    "Так дальше не может продолжаться", - подчеркнул он.

    По его словам, власти должны снизить издержки для малого и среднего бизнеса, в том числе за счет удешевления электроэнергии.

