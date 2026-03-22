Almaniyada mağazalarının sayı ilk dəfə 300 000-dən aşağı düşəcək
- 22 mart, 2026
- 17:58
Almaniyada pərakəndə satış mağazalarının sayı ölkənin yenidən birləşməsindən bəri ilk dəfə 2026-cı ildə 300 000-dən aşağı düşəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Almaniya Pərakəndə Ticarət Assosiasiyası xəbər verib.
Proqnozlara görə, 2026-cı ildə təxminən 4 900 pərakəndə satış məntəqəsi bağlanacaq və ümumi sayı təxminən 296 600-ə çatacaq.
Müqayisə üçün, 2015-ci ildə ölkədə təxminən 372 000 mağaza var idi. Vəziyyətə koronavirus pandemiyası və onlayn alış-verişin artması təsir edib.
Almaniya Pərakəndə Ticarət Assosiasiyasının baş direktoru Aleksander fon Preen qeyd edib ki, bir çox şəhər mərkəzlərində artıq çoxlu sayda boş yer var.
"Bu, davam edə bilməz", - o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, hökumət elektrik enerjisi qiymətlərini azaltmaqla da daxil olmaqla, kiçik və orta sahibkarlıq üçün xərcləri azaltmalıdır.