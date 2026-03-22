İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    Almaniyada mağazalarının sayı ilk dəfə 300 000-dən aşağı düşəcək

    Almaniyada pərakəndə satış mağazalarının sayı ölkənin yenidən birləşməsindən bəri ilk dəfə 2026-cı ildə 300 000-dən aşağı düşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Almaniya Pərakəndə Ticarət Assosiasiyası xəbər verib.

    Proqnozlara görə, 2026-cı ildə təxminən 4 900 pərakəndə satış məntəqəsi bağlanacaq və ümumi sayı təxminən 296 600-ə çatacaq.

    Müqayisə üçün, 2015-ci ildə ölkədə təxminən 372 000 mağaza var idi. Vəziyyətə koronavirus pandemiyası və onlayn alış-verişin artması təsir edib.

    Almaniya Pərakəndə Ticarət Assosiasiyasının baş direktoru Aleksander fon Preen qeyd edib ki, bir çox şəhər mərkəzlərində artıq çoxlu sayda boş yer var.

    "Bu, davam edə bilməz", - o vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, hökumət elektrik enerjisi qiymətlərini azaltmaqla da daxil olmaqla, kiçik və orta sahibkarlıq üçün xərcləri azaltmalıdır.

    Kiçik və orta sahibkarlıq Pərakəndə satış mağazaları Almaniya Pərakəndə Ticarət Assosiasiyası
    В Германии число магазинов впервые упадет ниже 300 тыс.
    Number of stores in Germany to fall below 300,000 for first time

    Son xəbərlər

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti