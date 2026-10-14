İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "İmişli"dən ayrılan Fərid Namazov: "Rəhbərliklə aramızda fikir ayrılığı yarandığı üçün sağollaşdıq"

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 19:44
    İmişlidən ayrılan Fərid Namazov: Rəhbərliklə aramızda fikir ayrılığı yarandığı üçün sağollaşdıq

    Fərid Namazov "İmişli"nin baş məşqçi postundan rəhbərliklə fikir ayrılığı yarandığı üçün vidalaşıb.

    Bunu "Report"a açıqlamasında 34 yaşlı mütəxəssis özü bildirib.

    O, bölgə təmsilçisindən ayrılmasının səbəblərini izah edib:

    "Rəhbərliklə aramızda fikir ayrılığı yarandığı üçün sağollaşdıq. Ayrılmaq qərarını özüm verdim, istirahət etmək istəyirəm. Rəhbərlik tərəfindən işimə müdaxilə edilməsi məsələsi yanlışdır. Belə bir hal yaşansaydı, orada ümumiyyətlə işləməzdim. Heç vaxt belə bir halın yaşanmasına imkan vermərəm. Yox, rəhbərlik nəticələrdən narazı qalıbsa, gəlin baxaq. Uduzduğumuz komandalar "Sabah", "Neftçi" və "Zirə" kimi iddialılardır. "Qəbələ"yə məğlubiyyət isə planlara daxil deyildi. Bununla belə, üst sıralarda yer alan komandalara qarşı layiqincə mübarizə aparmışıq. Hətta bəzi görüşlərdə xal və ya xallar da qazana bilərdik".

    F.Namazov 7 tura qədər olan nəticələrdən danışmağın tez olduğunu söyləyib:

    "Ümumilikdə VII turda hansısa nəticənin olmamasından danışmaq düzgün deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, Premyer Liqada qələbəsi olmayan komandalar var".

    Qeyd edək ki, Fərid Namazov cari mövsümün əvvəlində "İmişli"yə baş məşqçi təyin olunmuşdu. "İmişli" cari mövsüm Premyer Liqada 4 xalla doqquzuncu sırada qərarlaşıb.

    Fərid Namazov İmişli FK
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti