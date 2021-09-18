В генконсульство Китая в Бразилии бросили бомбу

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в Генеральное консульство КНР в бразильском Рио-де-Жанейро.

Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в Генеральное консульство КНР в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщает издание O Antagonista .

По его информации, инцидент был зафиксирован камерами наблюдения диппредставительства. Мужчина в черном вытащил из сумки предмет, бросил его в сторону здания генконсульства в районе Ботафогу и убежал.

На место инцидента прибыли саперы. Они собрали осколки устройства для проведения экспертизы. Пострадавших нет, повреждены ворота дипмиссии.

Полиция устанавливает личность злоумышленника.