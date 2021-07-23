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В Гаити отменили прощание с убитым президентом

В Гаити отменили прощание с убитым президентом Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе.
Другие страны
23 июля 2021 г. 08:13
В Гаити отменили прощание с убитым президентом

Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Nouveliste.

Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу.

По данным издания, в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.

Отмечается, что кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.

Власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.

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