В Гаити отменили прощание с убитым президентом

Мэрия гаитянского Кап-Аитьена отменила прощание с убитым президентом страны Жовенелем Моизом из-за массовых беспорядков в городе.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Nouveliste.
Похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу.
По данным издания, в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.
Отмечается, что кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.
Власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.